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Старейшая в мире олимпийская чемпионка умерла в 103 года

Ушла из жизни старейшая олимпийская чемпионка по гимнастике Келети
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Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Старейшая в мире олимпийская чемпионка венгерская гимнастка Агнес Келети скончалась в возрасте 103-х лет. Об этом сообщает издание Nemzeti Sport.

По информации источника, на прошлой неделе Келети была госпитализирована в Будапеште, ей поставили диагноз пневмония.

Келети пережила Холокост. Во время Второй мировой войны венгерскую гимнастку исключили из состава национальной сборной из-за еврейских корней. Она была вынуждена сменить имя и найти работу горничной, чтобы зарабатывать на жизнь.

Келети — пятикратная олимпийская чемпионка (1952, 1956), чемпионка мира (1954, брусья), чемпионка Венгрии (1947—1954) по спортивной гимнастике. Она начала заниматься гимнастикой, когда ей было четыре года, а первый титул выиграла в 16 лет. Также на ее счету три серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр.

С апреля 2019 года по 2 января 2025 года после смерти лыжницы из Финляндии Лидии Видеман Келети являлась старейшей живущей олимпийской чемпионкой и олимпийской призеркой среди мужчин и женщин.

Ранее 26-летний боец ММА скончался в новогоднюю ночь.

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