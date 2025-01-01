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Заслуженная артистка РФ Выходцева скончалась в возрасте 90 лет

Союз кинематографистов: Выходцева умерла после продолжительной болезни
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РИА Новости

Заслуженная артистка России Инна Выходцева скончалась в возрасте 90 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

«31 декабря 2024 года на 91 году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, судьба женщины была непростой, но она всегда оставалась добрым и отзывчивым человеком, который всегда готов прийти на помощь коллегам.

Выходцева родилась в 1934 году в Донецке. Актриса окончила ВГИК направления мастерства режиссеров Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. За время своей карьеры она сыграла в 165 фильмах, среди которых «Марш Турецкого», «Каменская», «Москва слезам не верит» и другие знаменитые картины. Кроме того, долгое время Выходцева работала в качестве актера-дубляжа. Ее голосом говорили Софи Лорен в фильме «Любовь под вязами», а также Стефания Сандрелли в картине «Они шли за солдатами».

Ранее умерла актриса из «Интернов» и «Глухаря».

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