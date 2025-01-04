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На Камчатке произошел разлив мазута

На Камчатке произошел разлив мазута при перекачке топлива из танкера
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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

На Камчатке произошел разлив мазута при перекачке топлива из танкера «Остров Сахалин» в береговые емкости ТЭЦ-1 «Камчатскэнерго». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, распространение попавших в воду нефтепродуктов на поверхности не зафиксировано.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Первое судно село на мель, были эвакуированы более десяти моряков. Экипаж второго судна остался на борту из-за плохих погодных условий.

Следствие изучит действия экипажей в экстремальных погодных условиях и проверит техническое состояние танкеров. Эксперты также исследуют, соблюдались ли рекомендации МЧС по усилению мер безопасности в связи с неблагоприятным прогнозом.

Ранее эксперт оценил ущерб от разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе.

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