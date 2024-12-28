Самолет Дубай — Москва экстренно посадили в Баку из-за дебошира

Летевший из Дубая в Москву самолет вынужденно сел в Баку из-за пьяного дебошира

Самолет, следующий по рейсу Дубай — Москва, был вынужденно посажен в Баку из-за дебошира на борту. Подробности приводит Telegram-канал Baza.

Как уточняет источник, сначала мужчина вел себя адекватно, однако у него был припрятан пакет с алкоголем. После употребления горячительного он кричал, пинал сотрудников, пытался разбить иллюминатор.

Успокаивать мужчину пришлось силой, другие пассажиры привязали его к сидению. Однако позже он вырвался и стал бить по иллюминатору.

Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в Баку. Там нарушителя передали полиции. Когда он протрезвел, то признался, что ничего не помнит.

20 декабря один из пассажиров рейса Ереван – Москва устроил дебош и ударил бортпроводника. По прибытии самолета в аэропорт Внуково буйного пассажира задержали и доставили в дежурную часть. Нарушителем оказался иностранный гражданин 1982 года рождения, уточнили в УТ МВД России.

Ранее пьяный бизнесмен устроил дебош на рейсе в Якутск и нанес соседу травму головы.