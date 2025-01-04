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Следователи установят соучастников дела замначальника инспекции РЖД

РИА: следователи ищут соучастников дела замначальника инспекции РЖД Мартьянова
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Максим Блинов/РИА Новости

Следователи устанавливают соучастников дела заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, Мартьянов после выхода на свободу может вступить в контакт с неустановленными соучастниками. Целью встречи, согласно документам, может стать создание ложных доказательств невиновности замначальника или уничтожения имеющихся сведений, которые не были закреплены в рамках уголовного дела.

О задержании замначальника инспекции РЖД сообщалось накануне днем. Его подозревают в подготовке террористического акта. Басманный суд Москвы заключил Мартьянова под стражу. Его коллегу, ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения РЖД Алексея Демченко до этого обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России).

4 января из судебных документов стало известно, что свидетели дали изобличающие показания на заместителя начальника инспекции по делу о подготовке теракта.

Ранее топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки.

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