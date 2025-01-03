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Замначальника инспекции РЖД арестовали по делу о подготовке теракта

Замначальника инспекции РЖД Мартьянова арестовали по делу о подготовке теракта
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Заместителя начальника инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова арестовали по делу о подготовке теракта. Об этом сообщает ТАСС.

Мартьянов является фигурантом уголовного дела о терроризме.

«Басманный районный суд Москвы... вынес постановление об избрании... Мартьянову Ю.А. меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Его коллегу, ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения РЖД Алексея Демченко, до этого обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России). Причастность мужчины к террористической деятельности подтверждается результатами осмотра гаджетов и показаниями свидетелей. Следствие ищет его сообщников.

22 июня 2024 года было возбуждено уголовное дело по факту подготовки неустановленными лицами из числа участников террористической организации «Артподготовка» к совершению террористических актов на территории России. В начале июля был задержан Демченко, а 25 июля 2024 года, после его показаний, был задержан и специалист РЖД.

Ранее топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки.

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