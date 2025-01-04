Свидетели дали показания против замначальника РЖД по делу о теракте

Свидетели дали изобличающие показания на начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции ОАО РЖД Юрия Мартьянова по делу о подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Обвиняемый Мартьянов Ю.А., находясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям с целью изменения ими изобличающих его показаний», — говорится в документах.

Согласно документам, Мартьянова обвиняют в подготовке к террористическому акту.

О задержании замначальника инспекции РЖД сообщалось накануне днем. Басманный суд Москвы заключил его под стражу. Его коллегу, ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения РЖД Алексея Демченко, до этого обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России).

Ранее топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки.