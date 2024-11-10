Топ-менеджера РЖД обвинили в получении крупной взятки

Замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрию Каменеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Каменева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В настоящий момент ему предъявлено обвинение, а предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря этого года», — сообщил источник.

Из материалов дела следует, что Каменев находится под стражей, там он пробудет до 9 декабря. Суд отказался отпустить его под домашний арест.

7 ноября Преображенский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую судью Гагаринского суда Ольгу Колесниченко за посредничество при даче взятки.

Второй подсудимой по этому делу стала глава юридического отдела фирмы Татьяна Евграфова. Кроме тюремного срока им назначили штраф в размере однократной суммы взятки. Обеих взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Дагестане задержали бывшего замминистра образования из-за взятки.