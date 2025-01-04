Москвичам пообещали облачную погоду и небольшой снег в субботу

В Москве в субботу, 4 января, ожидается облачная погода и небольшой снег, который местами станет умеренным. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от -2°C до -4°C. В ночь на воскресенье, 5 января, столбики термометров опустятся до -7°C. В Подмосковье днем температура будет колебаться от -6°C до -1°C, а ночью — до -10°C.

Ветер будет дуть юго-западный, южный. Его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 736 мм ртутного столба.

2 января специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что вместо рождественских морозов в Центральную Россию придут дожди и плюсовая температура. По его словам, потепление в первые дни января и то, что температура выше климатической нормы на 2°C, связано с «теплым наследством» декабря.

31 декабря Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова заявил, что 2024 год в Москве ознаменовался беспрецедентно высокой средней годовой температурой – 8,2℃. Это значение превышает все предыдущие рекорды за историю метеорологических наблюдений в столице.

Ранее Вильфанд предупредил о приближении опасных погодных явлений.