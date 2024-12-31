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В Москве уходящий год стал самым теплым в истории наблюдений

МГУ: в Москве 2024 год стал самым теплым за 245 лет наблюдений
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Максим Блинов/РИА Новости

2024 год в Москве ознаменовался беспрецедентно высокой средней годовой температурой – 8,2℃. Это значение превышает все предыдущие рекорды за историю метеорологических наблюдений в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

«По данным Метеорологической обсерватории МГУ, 2024 год стал самым теплым за всю 245-летнюю историю метеорологических наблюдений в Москве», – говорится в сообщении.

Прежний рекорд, установленный в 2020 году, составлял 8℃. В пресс-релизе университета отмечается, что аномально теплыми оказались все месяцы 2024 года, за исключением января и мая. Абсолютный максимум температуры достиг 33,1℃ (4 июля), а минимум составил -24,9℃ (4 января).

До этого метеорологи Яндекс Погоды прогнозировали, что новогодняя ночь 2025 года в Москве будет теплой и немного слякотной. Температура воздуха будет около 0°С, и вместе с этим ожидается снег с дождем. 1 и 2 января ожидается от -1°С до +1°С.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в новогоднюю ночь 2025 года в Москве будет небольшое похолодание. Морозы, по его словам, придут в Москву и область после 5 января.

Ранее «Роскосмос» показал снимок циклона, накрывшего Москву 31 декабря.

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