Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд предупредил о приближении опасных погодных явлений

Вильфанд спрогнозировал опасные погодные явления в нескольких регионах России
close
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидаются опасные погодные явления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Калининградской области прогнозируются метель и порывы ветра до 28 м/с. Уровень воды в реках региона может повыситься до опасных отметок, предупредил синоптик.

В Алтайском крае и на юге Западной Сибири ветер местами усилится до 25 м/с, ожидаются снежные заносы на дорогах и гололед, налипание снега на электропровода. Аналогичная ситуация будет и в Кемеровской области, рассказал Вильфанд.

На выходных в Краснодарском крае и в Крыму синоптики ждут заметного понижения температуры: от +1°С до -4°С ночью, продолжил руководитель Гидрометцентра.

«В Краснодарском крае — сильный дождь, который будет постепенно переходить в снег, возможна гроза и усиление ветра до 20 м/с», — сказал он.

Также некомфортная погода ожидается в Волгоградской области: сильные осадки в виде дождя со снегом, понижение температуры и усиление ветра до 22 м/с.

В регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни будет очень сильная гололедица, добавил руководитель Гидрометцентра.

В конце декабря Вильфанд заявил, что январь 2025 года на большей части страны выдастся непривычно теплым. Выше нормы прогнозируется на востоке европейской России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. На европейской территории России температура около и выше нормы, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России могут сойти лавины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами