Вильфанд предупредил о приближении опасных погодных явлений

В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидаются опасные погодные явления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

В Калининградской области прогнозируются метель и порывы ветра до 28 м/с. Уровень воды в реках региона может повыситься до опасных отметок, предупредил синоптик.

В Алтайском крае и на юге Западной Сибири ветер местами усилится до 25 м/с, ожидаются снежные заносы на дорогах и гололед, налипание снега на электропровода. Аналогичная ситуация будет и в Кемеровской области, рассказал Вильфанд.

На выходных в Краснодарском крае и в Крыму синоптики ждут заметного понижения температуры: от +1°С до -4°С ночью, продолжил руководитель Гидрометцентра.

«В Краснодарском крае — сильный дождь, который будет постепенно переходить в снег, возможна гроза и усиление ветра до 20 м/с», — сказал он.

Также некомфортная погода ожидается в Волгоградской области: сильные осадки в виде дождя со снегом, понижение температуры и усиление ветра до 22 м/с.

В регионах Центрального федерального округа в ближайшие дни будет очень сильная гололедица, добавил руководитель Гидрометцентра.

В конце декабря Вильфанд заявил, что январь 2025 года на большей части страны выдастся непривычно теплым. Выше нормы прогнозируется на востоке европейской России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. На европейской территории России температура около и выше нормы, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в двух регионах России могут сойти лавины.