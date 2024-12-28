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Летевшие в Казань авиарейсы направлены в другой город из-за плана «ковер»

Летевшие в Казань рейсы из Томска, Сургута и Кемерово направлены в Нижнекамск
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Летевшие в аэропорт Казани самолеты из Томска, Сургута и Кемерово перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске из-за плана «ковер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

С 06:00 (мск), 28 декабря, воздушная гавань временно перестала принимать и отправлять авиарейсы. Такая мера была введена в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Томска, Сургута и Кемерово по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным РИА Новости, из онлайн-табло аэропорта следует, что перенесено время вылета из аэропорта Казани 11 авиарейсов и время прилета 14 самолетов. Среди них числятся международные рейсы из Душанбе (Таджикистан) и Алматы (Казахстан).

27 декабря в казанском аэропорту были введены такие же ограничения.

Ранее «Азербайджанские авиалинии» остановили полеты из Баку в несколько городов России.

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