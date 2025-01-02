Росавиация сняла ограничения на полеты в пять городов

В аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняты временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, в нормальном режиме работают аэропорты Саратова, Пензы, Саранска, в которых ограничения сняли в 02:00 часов мск. Аэропорт Ульяновска заработал в обычном режиме с 03:30 часов мск.
Он добавил, что временные ограничения на работу воздушных гаваней вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
До этого в аэропорту Норильска самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы полосы при осуществлении разворота.
Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (около 04:00 по мск), когда воздушное судно осуществляло разворот в районе рулежной дорожки после посадки.
Ранее в Турции сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения под Актау.