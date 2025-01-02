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Росавиация сняла ограничения на полеты в пять городов

Росавиация: в аэропортах пяти городов сняты ограничения на полеты
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Саратова, Пензы, Саранска, Ульяновска и Казани сняты временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в нормальном режиме работают аэропорты Саратова, Пензы, Саранска, в которых ограничения сняли в 02:00 часов мск. Аэропорт Ульяновска заработал в обычном режиме с 03:30 часов мск.

Он добавил, что временные ограничения на работу воздушных гаваней вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

До этого в аэропорту Норильска самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы полосы при осуществлении разворота.

Инцидент произошел около 08:00 по местному времени (около 04:00 по мск), когда воздушное судно осуществляло разворот в районе рулежной дорожки после посадки.

Ранее в Турции сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения под Актау.

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