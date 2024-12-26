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В Турции сообщили об инциденте с самолетом AZAL незадолго до крушения под Актау

Разбившийся в Актау самолет ранее выкатился за пределы взлетной полосы в Турции
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Azamat Sarsenbayev/Reuters

Самолет компании Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившийся 25 декабря недалеко от казахстанского города Актау, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Турции. Об этом сообщила турецкая газета Yeni Akit.

Воздушное судно 22 декабря совершало рейс Баку — Трабзон (турецкий город на берегу Черного моря), когда с ним произошел инцидент при приземлении.

«Было установлено, что самолет, следовавший рейсом J28047 из Баку в Трабзон, при посадке в аэропорту Трабзона выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а пилот смог посадить самолет со второй попытки», — пишет издание.

Утром 25 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский лайнер Embraer 190AR. Самолет не смог приземлиться в Грозном из-за сильного тумана, после чего экипаж принял решение идти на Махачкалу, сообщив диспетчерам о «нештатной ситуации на борту» из-за удара стаи птиц.

Далее самолет стал терять управление, командир экипажа вновь изменил курс — на Актау. На борту самолета находились 67 человек. После падения на руле высоты и хвостовой части обнаружили сквозные отверстия.

Ранее в Казахстане рассказали о выживших членах экипажа упавшего под Актау самолета.

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Крушение самолета в Казахстане
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