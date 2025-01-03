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В Белоруссии ввели запрет на торговлю пиротехникой

Правительство Белоруссии ввело запрет на торговлю пиротехническими изделиями
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InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Белоруссии запретило оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями. Как сообщает ТАСС, соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко.

Отмечается, что запрет связан с «участившимися случаями получения... травм в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий».

Из запрета исключены оптовая и розничная торговля бенгальскими огнями, хлопушками и тортовыми свечами (фонтаны холодного огня). Запрет вступает в силу с 4 января 2025 года.

С 1 по 3 января текущего года произошло 26 несчастных случаев при использовании пиротехники в Белоруссии.

В России продажа пиротехнических изделий лицам младше 16 лет наказывается штрафом до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. Депутат Госдумы Владимир Кошелев призвал родителей напомнить детям, что пиротехника — это не игрушка и обращаться с ней нужно с максимальной осторожностью, чтобы избежать травм в праздничные дни.

Ранее в российском регионе запретили весь январь продавать и использовать пиротехнику.

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