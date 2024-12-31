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В Госдуме предупредили о штрафах за продажу детям пиротехники

Депутат Кошелев: продажа пиротехники лицам до 16 лет карается штрафом до 40 тыс.
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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Продажа пиротехнических изделий лицам младше 16 лет наказывается штрафом до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией товара. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Он напомнил, что продажа пиротехники детям до 16 лет запрещена.

«Штраф по статье 14.2 КоАП РФ — от 30 до 40 тысяч рублей с возможной конфискацией», — сказал он.

По его словам, исключение составляют пиротехнические изделия первого класса — например, хлопушки и бенгальские свечи, которые можно продавать детям от 10 лет. Точный возрастной лимит для каждого изделия всегда указывается на упаковке. Если у продавца возникают сомнения, он должен запросить у покупателя паспорт, отметил парламентарий.

Он призвал родителей напомнить детям, что пиротехника — это не игрушка, и обращаться с ней нужно с максимальной осторожностью, чтобы избежать травм в праздничные дни.

Кошелев предупредил, что игнорирование правил безопасности при использовании петард и фейерверков приводит к серьезным травмам. Бывают случаи, когда дети, играя с пиротехникой, наносили вред случайным прохожим, добавил он.

До этого МЧС предложило установить запрет на продажу пиротехнических изделий детям на маркетплейсах и в почтовых отделениях. Сейчас ведется разработка специальных условий дистанционной продажи. Инициатива предполагает запретить или ограничить онлайн-продажу пиротехники, запретить ее выдачу в пунктах маркетплейсов, отделениях «Почты России» и курьерами детям, не достигшим 16-летнего возраста.

Ранее в российском регионе запретили весь январь продавать и использовать пиротехнику.

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