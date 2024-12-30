В российском регионе запретили весь январь продавать и использовать пиротехнику

В Костромской области ввели ограничения на продажу и использование пиротехники. Об этом сообщила пресс-служба костромских властей.

Согласно опубликованному документу, ограничения будут действовать до 31 января 2025 года.

Региональный оперштаб принял такое решение из-за появления на рынке опасной продукции. По данным УФСБ России по Костромской области, такие изделия могут содержать вещества, способные вызвать пожар и даже взрыв, что может привести к серьезным последствиям.

Костромские власти посоветовали жителям проявлять максимальную осторожность при использовании пиротехники, а лучше вообще отказаться от ее приобретения и применения.

До этого стало известно, что в России собираются установить запрет на продажу пиротехнических изделий детям на маркетплейсах и в почтовых отделениях. Ограничения предлагают ввести МЧС и другие ведомства. Сейчас ведется разработка специальных условий дистанционной продажи.

27 декабря сообщалось, что в России начались массовые рейды по магазинам пиротехники из-за многочисленных запусков фейерверков в отделениях банков и Многофункциональных центров. По данным Telegram-канала Baza, в разных регионах России полицейские пришли в десятки магазинов пиротехники, и почти везде были выявлены различные нарушения. У некоторых торговых точек не было лицензии или регистрации, а в других пиротехнику продавали детям.

Ранее в Германии частично ограничили использование фейерверков в новогоднюю ночь.