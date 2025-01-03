В Дубае основателя финансовой пирамиды избили и ограбили на 33 млн рублей

В Дубае произошло нападение на основателя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова. Как сообщает Telegram-канал «Автор i», инцидент произошел в ночь на 1 января.

На частную виллу Сабирова проникли двое граждан Казахстана, которые напали на него и его жену, похитив 1,2 миллиона дирхамов (примерно 33 миллиона рублей) наличными. По данным канала, супруги не получили серьезных травм. Однако газета «Бизнес Online» утверждает, что Сабиров был избит, а также ему якобы отрезали ухо.

После совершения преступления злоумышленники, как предварительно установлено, покинули страну и отправились в Москву. Полиция Дубая уже связалась с МВД России и Пограничной службой Турции, чтобы определить местонахождение и задержать подозреваемых.

Эдвард Сабиров является гражданином России и Турции. Он стал известен как основатель скандально известной финансовой пирамиды Finiko. В Объединенные Арабские Эмираты Сабиров перебрался, скрываясь от обманутых вкладчиков и бывших партнеров, и был объявлен в международный розыск. Ранее его задерживали правоохранительные органы ОАЭ по ордеру Интерпола, однако экстрадировать его в Россию тогда не удалось.

До этого стало известно, что в 2024 году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами обнаружил и пресек деятельность пяти теневых финансовых платформ, общая сумма операций которых превысила 9 млрд рублей.

Ранее были задержаны сотрудники Sincere Systems Group, подозреваемые в многомилионном мошенничестве.