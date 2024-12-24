Задержаны сотрудники Sincere Systems Group, подозреваемые в многомилионном мошенничестве

Сотрудники Sincere Systems Group задержаны по делу о мошенничестве на $100 млн

Полиция задержала организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на $100 млн. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводятся в Telegram-канале «МВД Медиа».

По предварительным данным, фирма была создана гражданами Украины и действовала в РФ с 2020 года. Ее участники организовали сеть представительств в регионах и вели поиск клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания.

Гостей этих мероприятий убеждали, что компания успешно торгует на бирже. Потенциальным инвесторам обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц.

По данным ведомства, согласившиеся на это граждане вносили депозит путем перевода денег на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов компании. Взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью, при этом в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.

Полученные средства организаторы, как заявили в МИД, отправляли на различные криптовалютные биржи на Украине, в том числе WhiteBit, причастные к финансированию украинской армии. Кроме того, компания открыто размещала в своих соцсетях публикации о финансировании ВСУ.

За все время работы, по данным правоохранителей, лидеры Sincere Systems Group получили от российских граждан более $100 млн.

На сайте Центробанка РФ указано, что компания зарегистрирована в Уфе, а ее деятельность содержит признаки финансовой пирамиды.

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