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В РФ в 2024 году пресекли деятельность пяти финансовых теневых площадок

Росфинмониторинг: в 2024 году пресечена работа пяти финансовых теневых площадок
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В 2024 году Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами обнаружил и пресек деятельность пяти теневых финансовых платформ, общая сумма операций которых превысила 9 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, было проведено расследование в отношении более 85 финансовых пирамид и фальшивых брокеров, с общей суммой ущерба, превышающей 1 миллиард рублей.

«Во взаимодействии с правоохранительными органами продолжилась работа по выявлению и пресечению теневых площадок. Так, за 2024 год ликвидировано 5 теневых площадок общим объемом более 9 млрд рублей, возбуждено более 20 уголовных дел. Проведены финансовые расследования в отношении более 85 финансовых пирамид и псевдоброкеров, установленная сумма ущерба: свыше 1 млрд рублей. Возбуждено более 70 уголовных дел», — заявил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов.

На практике, теневые площадки часто занимаются незаконным обналичиванием, выводом средств за границу и осуществлением транзитных операций, чтобы скрыть истинное происхождение денег. В отчете ведомства за 2023 год сообщается о ликвидации 10 таких площадок с общим объемом операций в 28 миллиардов рублей.

Крылов также отметил увеличение количества сообщений о подозрительных операциях, что связано с изменением теневых схем, а также значительный рост ситуации с вовлечением несовершеннолетних в осуществление незаконных операций.

На днях в России задержали теневых банкиров, которые продвигали незаконное участие в P2P-процессинге и купле-продаже криптовалют. Задержаны 14 человек.

Ранее ФСБ заявили о созданном на Украине глобальном теневом рынке оружия.

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