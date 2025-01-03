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В Приднестровье начнутся веерные отключения электроэнергии

Минэкономразвития: веерные отключения электроэнергии начнутся в Приднестровье
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Sofiia Gatilova/Reuters

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) с пятницы, 3 января, начнутся веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщает РИА со ссылкой на министерство экономического развития ПМР.

«В Приднестровье сегодня, 3 января, пройдут веерные отключения электроэнергии. Это связано с тем, что жители республики на данный момент потребляют больше электричества, чем вырабатывает энергосистема», — говорится в сообщении ведомства.

Минэкономразвития уточняет, что из-за технологических особенностей время отключения-включения электроэнергии может быть увеличено до 30 минут.

1 января энергетики в Приднестровье отключили центральное отопление из-за прекращения подачи российского газа.

На следующий день в Приднестровье остановили все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов. Вице-премьер непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились.

При этом власти ПМР пообещали не допустить социального коллапса.

Ранее в Приднестровье 1,5 тысячи домов остались без отопления и горячей воды.

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