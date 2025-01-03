Власти Приднестровья пообещали не допустить социального коллапса из-за энергокризиса

Красносельский заявил, что в Приднестровье не допустят социального коллапса

Власти Приднестровья не допустят социального коллапса в связи с прекращением поставок российского газа. Об этом заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

«Ситуация с преодолением энергетического кризиса — на постоянном контроле. Сложно, но социального коллапса не допустим», — отметил он.

По данным Красносельского, сейчас без газоснабжения остаются, в частности, 122 населенных пункта в сельской местности, 19 объектов агропромышленного комплекса, а без горячей воды и теплоснабжения — 1565 многоквартирных домов.

Сейчас в непризнанной республике организована работа 30 пунктов обогрева и временного размещения граждан на 1325 мест, уточнил он.

«Хочу отдельно отметить сознательность и ответственный подход к ресурсам наших граждан. Многие отозвались на призыв и, минимизируя свои затраты и труд работников профильных служб, вышли в лесополосы и собирают валежник», — добавил Красносельский.

Накануне сообщалось, что в Приднестровье остановили все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов. Вице-премьер непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что «для промышленного сектора нет энергетического ресурса». По его словам, кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять какие предприятия остановились.

2 января стало известно, что поставщики электроэнергии в Молдавии начали процесс двукратного увеличения тарифов после прекращения подачи газа из России с 1 января текущего года. 1 января энергетики в Приднестровье отключили центральное отопление из-за прекращения подачи российского газа.

Ранее в Приднестровье подопечных домов престарелых переселили ближе к ГРЭС.