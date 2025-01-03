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Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту девочки из Курской области

Хуснуллин подарил девочке из Курской области электросамокат на Новый год
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин подарил девочке Дарине из Курской области электросамокат на Новый год и пообещал приложить все усилия, чтобы она смогла безопасно вернуться домой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы тебе его обязательно подарим. Ты, пожалуйста, на нем катайся, только каску надевай, береги себя и не гоняй сильно, чтобы не попасть в аварию», — сказал вице-премьер на вручении подарка девочке.

Дарина также поделилась с Маратом Хуснуллиным своей заветной мечтой — поскорее вернуться домой, в Курскую область. Вице-премьер пообещал, что приложиn все усилия для того, чтобы это произошло как можно скорее и семья Дарины была в безопасности.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил новогоднюю мечту, познакомив восьмилетнюю Ольгу Алейникову с работой хирурга.

На экскурсии доктор Николай Ростовцев показал девочке, как делается правильный разрез скальпелем, как наносить швы, а еще Оля сделала своему отцу УЗИ брюшной полости.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил школьнице, чью мечту обещал исполнить.

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