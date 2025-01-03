Хуснуллин исполнил новогоднюю мечту девочки из Курской области

Хуснуллин подарил девочке из Курской области электросамокат на Новый год

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин подарил девочке Дарине из Курской области электросамокат на Новый год и пообещал приложить все усилия, чтобы она смогла безопасно вернуться домой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы тебе его обязательно подарим. Ты, пожалуйста, на нем катайся, только каску надевай, береги себя и не гоняй сильно, чтобы не попасть в аварию», — сказал вице-премьер на вручении подарка девочке.

Дарина также поделилась с Маратом Хуснуллиным своей заветной мечтой — поскорее вернуться домой, в Курскую область. Вице-премьер пообещал, что приложиn все усилия для того, чтобы это произошло как можно скорее и семья Дарины была в безопасности.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил новогоднюю мечту, познакомив восьмилетнюю Ольгу Алейникову с работой хирурга.

На экскурсии доктор Николай Ростовцев показал девочке, как делается правильный разрез скальпелем, как наносить швы, а еще Оля сделала своему отцу УЗИ брюшной полости.

Ранее президент России Владимир Путин позвонил школьнице, чью мечту обещал исполнить.