Глава Минздрава исполнил новогоднюю мечту ребенка

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил новогоднюю мечту, познакомив восьмилетнюю Ольгу Алейникову с работой хирурга. Об этом сообщает РИА Новости.

Девочку пригласили на экскурсию в Челябинскую областную детскую клиническую больницу и Южно-Уральский государственный медицинский университет, где вместе с ней секретами хирургии поделился главным детский хирург региона, Николай Ростовцев.

«Я бы хотела стать хирургом... Потому что они лечат людей и спасают их, и еще маленьких детей», — рассказала Оля Алейникова.

На экскурсии доктор Ростовцев показал девочке, как делается правильный разрез скальпелем, как наносить швы, а еще Оля сделала своему отцу УЗИ брюшной полости.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов созвонился с детьми участников специальной военной операции на Украине, чьи мечты исполнит в рамках благотворительной акции «Елка желаний».

Ранее президент России Владимир Путин позвонил школьнице, чью мечту обещал исполнить.