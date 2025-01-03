В двух регионах России могут сойти лавины

МЧС предупредило о риске схода лавин в Адыгее и Краснодарском крае

МЧС предупредило о риске схода лавин в Адыгее и Краснодарском крае. Сообщение ведомства приводит «Интерфакс».

«В период с 18:00 мск 3 января до 18:00 6 января в горах Краснодарского края (исключая Сочи — зона прогнозирования ФГБУ «СЦГМС ЧАМ») и республики Адыгея выше 1500 м лавиноопасно», — сообщили спасатели.

Жителей двух регионов призвали не выходить в горы в снегопад, а находящихся в горах — избегать возможных мест схода лавин.

До этого лавинная опасность прогнозировалась в горах этих двух регионов в период с 31 декабря по 3 января. По данным ведомства, возможный сход лавин может достигать категории опасных явлений.

23 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Краснодарском крае будет высока вероятность схода лавин. Причина заключается в ветреной и влажной погоде, установившейся на его территории, а также плотных осадках (мокром снеге).

Ранее в Турции на горнолыжном курорте сошла лавина.