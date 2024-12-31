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В двух регионах РФ прогнозируется лавинная опасность

МЧС РФ: в горах Адыгеи и Краснодарского края объявлена лавинная опасность
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Global Look Press

Лавинная опасность прогнозируется в горах, расположенных на территории Краснодарского края и республики Адыгея, в период с 31 декабря по 3 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

До этого штормовое предупреждение о лавинной опасности в данных регионах объявили до 31 декабря. Однако сейчас особый режим решили продлить еще на несколько дней.

«В период с 18:00 мск 31 декабря до 18:00 мск 3 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1 500 метров лавиноопасно», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, возможный сход лавин может достигать категории опасных явлений.

23 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Краснодарском крае будет высока вероятность схода лавин. Причина заключается в ветреной и влажной погоде, установившейся на его территории.

Как сказал синоптик, в регионе выпало много осадков в виде мокрого снега. Он пояснил, что, «чем плотнее снег, тем больше вероятность схода лавин».

Ранее на горнолыжном курорте в Турции сошла лавина.

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