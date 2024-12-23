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Вильфанд предупредил об опасности схода лавин на юге России

Вильфанд сообщил об опасности схода лавин в Краснодарском крае
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Shutterstock

В Краснодарском крае в ближайшие дни высока вероятность схода лавин. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Погода, конечно, ветреная, влажная, возникает лавиноопасность, начиная с 1,5 км», — отметил он.

Синоптик обратил внимание на то, что в регионе выпало много осадков в виде мокрого снега, а «чем плотнее снег, тем больше вероятность схода лавин».

Вильфанд рассказал, что в понедельник, 23 декабря, в Краснодарском крае ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, не исключена гроза. В Крыму также прогнозируется сильный дождь и мокрый снег, скорость ветра составит до 20 м/с, добавил руководитель Гидрометцентра России.

Незадолго до этого Вильфанд сообщил, что на Чукотке в ночное время ожидаются 45-градусные морозы. Кроме того, в Амурской области похолодает до -39°C, на юге Хабаровского края ожидается до -35°C. В Приморском крае ждут до -25°C. Также зимняя погода вернется в Кемеровскую, Омскую, Томскую и Новосибирскую области, где температура опустится до -30°C.

Ранее синоптик раскрыл, пойдет ли снег в столице в новогоднюю ночь.

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