ФБР обнаружило крупнейший в США тайник со взрывчаткой

Оперативники ФБР обнаружили при аресте мужчины в штате Вирджиния крупнейший в истории бюро тайник со взрывчаткой — в тайнике было обнаружено более 150 готовых к использованию самодельных взрывных устройств. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на судебные документы.

«ФБР обнаружило на участке более 150 взрывных устройств, что, по предварительным оценкам, стало крупнейшим изъятием готовых взрывных устройств в истории», — указано в ходатайстве прокурора суду.

Арестованный, Брэд Спаффорд, изначально был задержан за незаконное хранение короткоствольной винтовки — впоследствии на территории его фермы в округе Айл-оф-Уайт был произведен обыск.

В результате осмотра территории площадью около восьми гектаров, оперативники Федерального бюро расследовании обнаружили рекордное количество готовых зарядов взрывчатки.

Дело против Спаффорда завели год назад, после того, как его сосед сообщил о взрывчатке у фермера.

До этого в Архангельске в доме пенсионера прогремел взрыв после попытки растопить печь.

Ранее в Кировской области мужчина получил ожоги в бане из-за оставленного газового баллончика.