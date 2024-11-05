В США арестовали неонациста, планировавшего теракт на электростанции

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали неонациста, который планировал взорвать электростанцию в городе Нэшвилл. Об этом сообщает министерство юстиции США.

По словам заместителя министра Лизы Монако, 24-летний последователь неонацистской идеологии превосходства белых людей Скайлер Филиппи с помощью дрона хотел нанести удар по электростанции. ФБР в течение нескольких месяцев осуществляло слежку за террористом. Агенты под прикрытием вместе с Филиппи ездили закупать вещества, необходимые для создания самодельного взрывного устройства.

Неонацист был арестован незадолго до планируемой атаки беспилотника.

12 октября сообщалось, что суд в США приговорил бывшего военнослужащего к 14 годам тюремного заключения за попытку помочь международной террористической организации устроить засаду на других американских военных на Ближнем Востоке.

Ранее США предрекли повторение 11 сентября.