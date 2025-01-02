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В Нью-Йорке полицейские перекрыли подходы к небоскребу Трампа

В Нью-Йорке полиция перекрыла подходы к небоскребу Трампа после подрыва Tesla
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Jimin Kim/SOPA Images via Reuters

В Нью-Йорке полицейские перекрыли проходы к небоскребу Trump Tower следующего президента страны Дональда Трампа, передает ТАСС.

Как уточняет агентство, после теракта в Новом Орлеане и подрыва Tesla в Лас-Вегасе вокруг здания установили бетонные блоки и металлические заграждения. Прилегающая улица была перерыта. Пешеходов не пропускают к небоскребу, а водителям не разрешают останавливаться у входа.

1 января рядом с отелем Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электромобиль Tesla Cybertruck. В результате происшествия один человек получил серьезные ранения, врачи не смогли его спасти. Основатель и руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля мог произойти в результате террористического акта.

До этого в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее у конгресса США обнаружили подозрительный автомобиль.

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