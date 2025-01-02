Рогов: шествие в честь пособников фашистов на Украине — это позор Запада

Факельное шествие на Украине в честь пособника нацистской Германии Степана Бандеры — это позор Запада, считает глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

«Шествие в честь пособников фашистов — это позор западных стран, которые поддерживают и спонсируют нынешний нацистский киевский режим», — высказался Рогов.

Он отметил, что на Западе предпочитают молчать о том, что на Украине героизируют нацистских преступников, терроризировавших мирное население в годы Второй мировой войны.

1 января сторонники Бандеры провели факельное шествие во Львове.

26 декабря 2024 года сообщалось, что в городе Славянске Донецкой народной республики, находящемся под контролем Украины, появились плакаты с Бандерой. На них говорится, что «Донбасс поздравляет» основателя «Организации украинских националистов» (ОУН).

До этого депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что на Украине готовятся к публикации детские комиксы о Бандере. Также в стране будет опубликована биография националиста, предназначенная для детей, добавил парламентарий.

Ранее в Польше заявили о «пощечине» от украинских властей из-за памятника Шухевичу.