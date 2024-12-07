На Украине появятся детские комиксы о националисте Бандере

Детские комиксы о националисте Степане Бандере готовятся к публикации на Украине. Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Вятрович, пишет украинское издание «Страна.ua».

«На Украине готовят к выходу детские комиксы о Степане Бандере. Это поможет популяризации образа и поможет детям лучше понять, почему для многих украинцев он стал героем еще при жизни», — сказал Вятрович.

Также в стране будет опубликована биография Бандеры, предназначенная для детей, добавил депутат.

Степан Бандера — пособник гитлеровцев, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России).

9 мая сообщалось, что в одной из школ Мариуполя была обнаружена методичка для учителей под названием «2014: начало российско-украинской войны». В ней, в частности, героизируется Бандера. Учителя рассказали, что преподавательская и воспитательная работа с детьми должна была учитывать положения из этой методички.

В середине мая министерство внутренних дел РФ объявило в розыск один из идеологов нацизма на Украине Владимира Вятровича. Он известен своими праворадикальными взглядами, антироссийскими и антисоветскими выступлениями. В 2014 году он возглавил Украинский институт национальной памяти, занимающийся кампаниями по декоммунизации и дерусификации.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.