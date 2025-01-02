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На Украине сторонники Бандеры провели факельное шествие

«Страна.ua»: сторонники Бандеры провели факельное шествие во Львове
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РИА «Новости»

В городе Львове на западе Украины сторонники националиста Степана Бандеры провели факельное шествие. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

«Факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры проходит во Львове», — говорится в публикации.

26 декабря 2024 года сообщалось, что в городе Славянске Донецкой народной республики, находящемся под контролем Украины, появились плакаты с Бандерой. На них говорится, что «Донбасс поздравляет» основателя «Организации украинских националистов» (ОУН).

До этого депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что на Украине готовятся к публикации детские комиксы о националисте Степане Бандере. Также в стране будет опубликована биография Бандеры, предназначенная для детей, добавил депутат.

По его словам, это поможет популяризации образа и поможет детям лучше понять, почему для многих украинцев он стал героем еще при жизни.

Степан Бандера — пособник гитлеровцев, лидер «Организации украинских националистов» (ОУН), был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России).

Ранее Лавров сравнил Бандеру с Гитлером.

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