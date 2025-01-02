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В Донецке отключились несколько трансформаторных подстанций

В Ворошиловском районе Донецка отключились четыре трансформаторные подстанции
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Anna Voitenko/Reuters

В Ворошиловском районе Донецка произошло автоматическое отключение четырех трансформаторных подстанций. Об этом глава муниципального образования городской округ Донецк Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале.

Он сослался на информацию государственного предприятия «Донецкие городские электрические сети». По его словам, без электроэнергии остаются 400 абонентов. Кулемзин отметил, что ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

28 декабря сообщалось, что в Донецкой народной республике город Красноармейск (украинское название — Покровск) остался без света. До этого глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко сообщил, что проблемы со светом и водой начались в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Также проблемы с водой и электричеством возникли в Днепровском районе и Шуменском микрорайоне. Туда были направлены специалисты для проведения восстановительных работ. Накануне местные СМИ сообщали о взрывах в городе.

Ранее на Украине решили разобрать одну из ТЭС из-за нехватки электричества.

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