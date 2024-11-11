На Украине решили разобрать одну из ТЭС из-за нехватки электричества

На Украине решили полностью разобрать на запчасти Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС) из-за дефицита электроэнергии в стране. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Кураховская ТЭС находится в подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР.

«С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — каннибализация собственных энергетических объектов», — говорится в статье.

По данным издания, запчасти и оборудование ТЭС пошли на ремонт выведенных из строя электростанций. Отмечается, что решение о ее разборе приняли весной, а к концу лета работы были почти полностью завершены.

Как заявил гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, Кураховская ТЭС стала основным источником оборудования для других станций.

В той же статье оценивается ситуация с энергетикой в целом, и журналисты приходят к выводу, что в ближайшие месяцы города Украины могут стать непригодными для жизни из-за систематических отключений света.

Ранее сообщалось, что Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран.