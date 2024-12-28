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Один из городов в ДНР полностью остался без света

Красноармейск в подконтрольной ВСУ части ДНР остался без электричества
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Shutterstock/Creative Cat Studio

В Донецкой народной республике город Красноармейск (украинское название — Покровск) остался без света. Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на местные власти.

По данным журналистов, власти решили обесточить весь город, но что стало причиной отключения электричества, не уточнили.

На место направили энергетиков. Когда в городе вернут свет, неизвестно.

До этого глава городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко сообщил, что проблемы со светом и водой начались в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Также проблемы с водой и электричеством возникли в Днепровском районе и Шуменском микрорайоне. Туда были направлены специалисты для проведения восстановительных работ. Накануне местные СМИ сообщали о взрывах в городе.

Информации о том, какие объекты пострадали, Мрочко не предоставил.

Известно также, что 21 декабря в подконтрольной Киеву части Херсонской области выявили повреждение критической инфраструктуры. Заявивший об этом глава назначенной украинскими властями администрации региона Александр Прокудин не стал уточнять, каким именно объектам был нанесен урон.

Ранее Сальдо заявил, что Херсон все равно будет освобожден Россией.

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