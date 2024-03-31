Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги у здания концертного зала «Крокус Сити Холл» в память о жертвах теракта, 27 марта 2024 года

«Планировался бой с полицией». ИГИЛ* раскрыл изначальный план теракта в «Крокусе» В ИГИЛ заявили о планах террористов в «Крокусе» вступить в бой с полицией

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) опубликовала отчет, в котором представила свою версию теракта в «Крокус Сити Холле». Из него следует, что боевики убили около 200 человек. Террористы должны были вступить в перестрелку с полицией, но их подвело неисправное оружие и из-за этого они спешно покинули концертный зал.

Филиал террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), известный как «Вилаят Хорасан» (обе организации запрещены в РФ), опубликовал отчет объемом в 16 страниц, в котором представил свою интерпретацию событий, связанных с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на документ.

Согласно представленной ИГ версии, боевики смогли убить около 200 человек, еще несколько сотен посетителей «Крокуса» погибли в результате пожара.

«Сообщается об около 500 убитых, раненых и пропавших без вести», — сказано в документе.

По последним данным МЧС России число погибших достигло 144 человек, число пострадавших — до 551.

Бой с полицией и бегство на Украину

Из отчета также следует, что исламисты планировали вступить в бой с представителями правоохранительных органов. Подчеркивается, что боевики получили большое количество боеприпасов, однако их планы изменились из-за неполадок с оружием. После совершения теракта преступники поспешили скрыться, и российские спецслужбы начали операцию по их поимке с привлечением наземных и воздушных сил.

«Внезапная неисправность оружия заставила их быстро покинуть концертный зал», — отмечается в отчете.

В конечном счете спецслужбы задержали четверых исполнителей теракта, которые пытались скрыться на белом Renault. Их задержали в Брянской области, когда они направлялись в сторону Украины.

Обвиняемые заявили, что после совершения преступления собирались отправиться в Киев. В Следственном комитете России уточнили, что подозреваемые признались в том, что денежное вознаграждение им обещали выплатить на территории Украины.

Киев категорически отвергает свою причастность к теракту. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, «Украина абсолютно точно не имеет отношения к обстрелам, к этим событиям».

Теракт в «Крокусе»

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Вооруженные люди открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего подожгли зал. По данным МЧС на 30 марта, в результате теракта пострадали 695 человек, среди них 15 детей. Погибли 144 человека, включая пятерых детей.

По делу о теракте арестованы девять человек. Из них четверо — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсиддин Фаридуни — предположительно, являлись прямыми исполнителями нападения. Дело о теракте в подмосковном Красногорске сейчас находится в ведении управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК России. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ о теракте. Все обвиняемые были заключены под стражу до 22 мая.