Полиция задержала еще четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу террористов-баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ), которых заподозрили в пособничестве нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил источник «Известий».

Полиция задержала 22-летнего Хусена Кулаева, 27-летнего Махмуда Картоева, 28-летнего Мансура Точиева и 35-летнего Магомеда Санталиева. По версии следствия, фигуранты помогали скрываться Батыру Кулаеву — одному из членов группы, которая обеспечила оружием напавших на концертный зал террористов.

По словам источника издания, правоохранительные органы обыскали квартиры подозреваемых. У одного из них нашли оружие и боеприпасы. Также силовики в телефоне подозреваемого нашли переписку с лидерами объединения, из которой выяснилось, что главари организации помогали переправить пособников теракта в «Крокусе» за рубеж.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.

Ранее сообщалось, что против родителей пошутившей над терактом в «Крокусе» девушки возбудили уголовное дело.