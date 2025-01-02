Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на северо-западе Китая

В китайском уезде Юннин города Иньчуань произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

По данным пресс-службы, подземные толчки были зафиксированы в 10:01 по пекинскому времени (05:01 мск). Эпицентр наблюдался в точке с координатами 38,4 градуса северной широты и 106,22 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

До этого стало известно, что в штате Калифорния, вблизи населенного пункта Кобб, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. По данным научно-исследовательской организации, подземные толчки зафиксировали в 3,6 км к юго-востоку от населенного пункта. Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 1,1 км.

31 декабря землетрясение произошло у берегов американского штата Аляска. По данным научно-исследовательской организации, магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 177 км к востоку от города Джуно, в котором проживают порядка 32,7 тыс. человек.

Ранее климатолог спрогнозировал рост числа природных катаклизмов в 2025 году.