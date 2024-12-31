У берегов американского штата Аляска произошло землетрясение

Землетрясение произошло у берегов американского штата Аляска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным научно-исследовательской организации, магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 177 км к востоку от города Джуно, в котором проживают порядка 32,7 тыс. человек.

К текущему моменту никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Также местные власти не сообщали об угрозе цунами.

28 декабря спасательная служба министерства внутренних дел Армении заявила, что специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 в районе города Дманиси в Грузии. Очаг природного катаклизма залегал на глубине 10 км.

Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила пять–шесть баллов. Кроме того, подземные толчки интенсивностью три–четыре балла ощутили жители Лорийской и Ширакской областей Армении.

В тот же день землетрясение произошло недалеко от Курильских островов, расположенных в Сахалинской области РФ. Его эпицентр находился в акватории Охотского моря, при этом магнитуда подземных толчков достигла 6,3.

Ранее климатолог спрогнозировал рост числа природных катаклизмов в 2025 году.