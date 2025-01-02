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В штате Калифорния произошло землетрясение

USGS: землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали в штате Калифорния
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Uwe Anspach/Global Look Press

В штате Калифорния, вблизи населенного пункта Кобб, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщили на сайте геологической службы США (USGS).

По данным научно-исследовательской организации, подземные толчки зафиксировали в 3,6 км к юго-востоку от населенного пункта. Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 1,1 км.

До этого землетрясение произошло у берегов американского штата Аляска. По данным научно-исследовательской организации, магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 177 км к востоку от города Джуно, в котором проживают порядка 32,7 тыс. человек.

28 декабря спасательная служба министерства внутренних дел Армении заявила, что специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 в районе города Дманиси в Грузии. Очаг природного катаклизма залегал на глубине 10 км. Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила пять–шесть баллов.

Ранее климатолог спрогнозировал рост числа природных катаклизмов в 2025 году.

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