В Великом Новгороде мальчик выстрелил из лука и попал в глаз своему брату

В Великом Новгороде мальчик нанес брату травму глаза, выстрелив из лука. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, мальчик выстрелил из детского лука и попал в глаз своему брату. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь, информации о его состоянии не поступало.

Следователи начали процессуальную проверку по факту случившегося, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе мероприятий и результатах доследственной проверки.

До этого в Петербурге второклассник попал в реанимацию после удара ручкой в глаз. Пострадавший получил тяжелую травму, у восьмилетнего мальчика диагностированы проникающее выпадение роговицы с кровоизлиянием в пространство между роговицей и радужкой.

Ранее россиянин выстрелил соседу в глаз из-за конфликта.