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Россиянин выстрелил соседу в глаз из-за конфликта

В Петербурге мужчина выстрелили соседу в глаз из газового пистолета
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Global Look Press

В Санкт-Петербурге разборки между соседями закончились для одного из них обращением за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Инцидент произошел 26 декабря в одном из домов Адмиралтейского района. Со слов 53-летнего пострадавшего, в тот вечер он поссорился с соседом. Мирным путем конфликт решить не удалось, и его знакомый выстрелил в него из газового пистолета. В итоге мужчину доставили в больницу, ему диагностировали ожог глаз.

36-летний нападавший в беседе с правоохранителями заявил, что использовал аэрозольный пистолет исключительно для самообороны.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

До этого в Петербурге сосед по коммуналке с топором ломился к женщине с ребенком. По словам потерпевшей, мужчина часто проявляет агрессию к ней и ее сыну.

Ранее женщина пострадала от действий соседки, которая была недовольна гуляющими по ее участку утками.

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