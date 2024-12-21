В Петербурге второклассник попал в реанимацию после удара ручкой в глаз

В Красносельском районе Петербурга второклассник попал в реанимацию с тяжелой травмой глаза. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в школе на Ленинском проспекте. Одноклассник случайно вонзил шариковую ручку в глаз сверстнику. Пострадавший получил тяжелую травму, у восьмилетнего мальчика диагностированы проникающее выпадение роговицы с кровоизлиянием в пространство между роговицей и радужкой.

Состояние второклассника медики оценивают как тяжелое. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве подростка заподозрили в стрельбе по сверстнику в школе. Инцидент произошел в школе, расположенной в районе Коптево. Один из подростков выстрелил сверстнику в ногу из пневматического оружия. Мальчику вызвали скорую, однако медицинская помощь ему не потребовалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Бурятии мальчик резал хлеб и воткнул себе нож в глаз.