Страны Европы осудили теракт в Новом Орлеане

Швеция и Норвегия осудили теракт в Новом Орлеане. Об этом говорится на страницах официальных лиц двух стран в соцсети X.

В норвежском МИД заявили, что выражают глубочайшие соболезнования пострадавшим в теракте и их семьям.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон и глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард также осудили произошедшее в Новом Орлеане. Они подчеркнули, что Стокгольм поддерживает Соединенные Штаты «в эти трагические времена».

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. По данным ФБР, подозреваемым является 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббар, он был ветераном американской армии.

По данным Associated Press, к теракту могут быть причастны несколько человек.

Ранее Байден раскрыл подробности об исполнителе теракта в Новом Орлеане.