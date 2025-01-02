В Петербурге пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали пьяного мужчину, который запустил фейерверк в толпе прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Западного округа Росгвардии.

По имеющейся информации, нетрезвый гражданин запустил фейерверк третьего класса опасности в толпе прохожих. Спустя некоторое время военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка задержали злоумышленника в Александровском саду. Он был передан сотрудникам полиции.

1 января сообщалось, что в городе Лесной Свердловской области из-за залпа фейерверка загорелась городская елка.

В ночь с 31 декабря на 1 января на всей территории России отмечали Новый год. Однако не для всех праздник был радостным. Традиционно в новогоднюю ночь активно работают экстренные службы, поскольку пьяные драки и пожары из-за фейерверков случаются достаточно часто. «Газета.Ru» собрала основные происшествия, которые омрачили праздник некоторым россиянам.

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