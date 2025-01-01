Взрывы фейерверков, рейды и кот в игровом автомате. Главные происшествия новогодней ночи

В Красногорске на трассе загорелась и сгорела дотла машина с фейерверками

В ночь с 31 декабря на 1 января по всей России отмечали Новый год. Однако не для всех праздник был радостным. Традиционно в новогоднюю ночь активно работают экстренные службы, поскольку пьяные драки и пожары из-за фейерверков случаются достаточно часто. «Газета.Ru» собрала основные происшествия, которые омрачили праздник некоторым россиянам.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что 2025 год россияне встретили без серьезных происшествий. Для обеспечения порядка в новогоднюю ночь работали 41,3 тыс. силовиков. Тем не менее, без происшествий не обошлось.

По соцсетям разлетелось видео из Уфы, на котором кот лежит внутри автомата с плюшевыми игрушками. Оказалось, что животное в автомат поместили двое пьяных мужчин, «бурно отмечавших Новый год». Вызволять кота пришлось сотрудникам МЧС.

А в Санкт-Петербурге пьяный мужчина поджег петарду посреди толпы людей в Александровском саду. «Фонтанка» сообщила, что его задержали — нарушитель был не в состоянии понимать, что он делает.

Опасные фейерверки и взрыв на дороге

В подмосковном Красногорске прямо на трассе загорелась машина с фейерверками внутри. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», авария произошла около 02:00 на Волоколамском шоссе. На кадрах автомобиль полностью в огне, фейерверки разлетаются во все стороны, взрываясь около людей и других машин.

«Взрывы были громкими, в течение двух минут были взрывы и периодически в течение 10 минут, но реже. Попадало и по машинам, и на дорогу, но ничего другого не горело», — рассказал «Газете.Ru» очевидец.

Telegram-канал «Жесть Ярославль» опубликовал видео, на котором толпа людей, предположительно, вместе с детьми запустила фейерверк во дворе дома посреди парковки рядом с забором. Вероятно, пусковая установка упала, из-за чего снаряды полетели не вверх, а в стороны — прямо в людей и припаркованные автомобили.

Похожее видео опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ». На кадрах люди с маленькими детьми запускали фейерверк во дворе жилого дома рядом с припаркованными автомобилями. Он также полетел не вверх, а в стороны — дети получили ожоги третьей степени. Человека, запустившего салют, ищут.

Вечером 31 декабря в торговом центре Санкт-Петербурга неизвестный взорвал петарду. Канал «78 Новости» сообщил, что никто не пострадал, но из торгового центра эвакуировали 115 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ростове-на-Дону действует запрет на запуск салютов. Несмотря на это в соцсетях распространилось видео, как неизвестные прикрепили к автомобилям пиротехнику, подожгли ее и поехали по центральным улицам города. В других частях города и в пригороде также раздавались звуки салютов. В Красноярском крае жители тоже проигнорировали запрет, как и в Белгородской области.

«ЧП Омск» опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина запускает фейерверк на углу жилого дома, после чего залпы полетели прямо в окна и балконы многоэтажки.

А в Барнауле водитель BMW устроил дрифт на дороге общего пользования, при этом выстреливая в воздух фейерверками.

«Правда, перед сотрудниками полиции лихачу все же пришлось объясняться», — сообщил Telegram-канал 112.

Рейды в Петербурге и оцепление Дворцовой площади

Силовики в Санкт-Петербурге вновь устроили миграционный рейд в новогоднюю ночь, как и в прошлом году. «Фонтанка» пишет, что они проверяли документы иностранцев, после чего нарушителей отводили в автозаки. По данным 78.ru, в отделы доставили около тысячи человек.

Часть Дворцовой площади в городе оцепили из-за подозрительного предмета. «Фонтанка» сообщила, что основанием стал обнаруженный подозрительный бесхозный пакет.

Издание также сообщило, что несколько сотен человек пошли отмечать праздник на Дворцовую, но «буквально за полчаса до курантов застряли в толпе напротив Адмиралтейства», когда с этой стороны перестали пускать на площадь, и началась давка.

«Резко перестали пускать и все. Причем гнали по улицам по этому «коридору» от самого метро, шанса зайти с другой стороны просто не было», — поделились очевидцы.

Пожары в новогоднюю ночь

В ряде регионов страны произошли пожары, унесшие жизни нескольких человек. Так, в Самаре в 23:12 загорелось общежитие, пожар смогли потушить только через три часа. Сотрудники МЧС спасли 40 человек, в том числе пятеро детей. Два человека погибли.

В Приморском крае в новогоднюю ночь из-за пожаров погибли четыре человека. В 01:09 в Лесозаводске загорелась квартира 88-летней женщины, она пострадала. В 02:28 в селе Перевозное огонь охватил два вагончика для проживания в рыбацком стане, погиб 49-летний мужчина. В 03:52 загорелась квартира во Владивостоке, внутри нашли тело, личность погибшего устанавливают. В 10:51 в Уссурийске начался пожар в частном доме, 43-летний мужчина погиб. В 11:23 во Владивостоке загорелась квартира на первом этаже, из-за чего пришлось эвакуировать весь подъезд. Спасатели спасли 20 человек, в том числе шестеро детей, однако один мужчина не выжил.

Несколько пожаров также произошли в Петербурге — в Красносельском, Невском, Колпинском и Приморском районах.

Рано утром в Бестях в Якутии загорелась котельная, из-за чего все село осталось без отопления. В некоторых домах есть печи, часть жителей переехали на время к родственникам и знакомым, также администрация приготовила пункт временного размещения на 20 мест.

Обстрелы в приграничье

В зоне СВО, а также в приграничье ночью тоже было неспокойно. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в первые минуты нового года ВСУ обстреляли Шебекинский округ. Никто не пострадал, но в двух дома повреждено остекление, а в селах Зиборовка и Муром начались перебои с электроэнергиией.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил об обстреле региона.

«В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области... Жертв и значимых разрушений нет. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи н.п. Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено», — написал чиновник.

По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об атаке 111 беспилотников на столицу Украины в новогоднюю ночь. В результате произошедшего загорелась крыша Нацбанка страны.