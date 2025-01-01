Взрывы фейерверков, рейды и кот в игровом автомате. Главные происшествия новогодней ночи

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что 2025 год россияне встретили без серьезных происшествий. Для обеспечения порядка в новогоднюю ночь работали 41,3 тыс. силовиков. Тем не менее, без происшествий не обошлось.
По соцсетям разлетелось видео из Уфы, на котором кот лежит внутри автомата с плюшевыми игрушками. Оказалось, что животное в автомат поместили двое пьяных мужчин, «бурно отмечавших Новый год». Вызволять кота пришлось сотрудникам МЧС.
А в Санкт-Петербурге пьяный мужчина поджег петарду посреди толпы людей в Александровском саду. «Фонтанка» сообщила, что его задержали — нарушитель был не в состоянии понимать, что он делает.
Опасные фейерверки и взрыв на дороге
В подмосковном Красногорске прямо на трассе загорелась машина с фейерверками внутри. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», авария произошла около 02:00 на Волоколамском шоссе. На кадрах автомобиль полностью в огне, фейерверки разлетаются во все стороны, взрываясь около людей и других машин.
«Взрывы были громкими, в течение двух минут были взрывы и периодически в течение 10 минут, но реже. Попадало и по машинам, и на дорогу, но ничего другого не горело», — рассказал «Газете.Ru» очевидец.
Telegram-канал «Жесть Ярославль» опубликовал видео, на котором толпа людей, предположительно, вместе с детьми запустила фейерверк во дворе дома посреди парковки рядом с забором. Вероятно, пусковая установка упала, из-за чего снаряды полетели не вверх, а в стороны — прямо в людей и припаркованные автомобили.
Похожее видео опубликовал Telegram-канал «Весь Улан-Удэ». На кадрах люди с маленькими детьми запускали фейерверк во дворе жилого дома рядом с припаркованными автомобилями. Он также полетел не вверх, а в стороны — дети получили ожоги третьей степени. Человека, запустившего салют, ищут.
Вечером 31 декабря в торговом центре Санкт-Петербурга неизвестный взорвал петарду. Канал «78 Новости» сообщил, что никто не пострадал, но из торгового центра эвакуировали 115 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Ростове-на-Дону действует запрет на запуск салютов. Несмотря на это в соцсетях распространилось видео, как неизвестные прикрепили к автомобилям пиротехнику, подожгли ее и поехали по центральным улицам города. В других частях города и в пригороде также раздавались звуки салютов. В Красноярском крае жители тоже проигнорировали запрет, как и в Белгородской области.
«ЧП Омск» опубликовал видео, на котором неизвестный мужчина запускает фейерверк на углу жилого дома, после чего залпы полетели прямо в окна и балконы многоэтажки.
А в Барнауле водитель BMW устроил дрифт на дороге общего пользования, при этом выстреливая в воздух фейерверками.
«Правда, перед сотрудниками полиции лихачу все же пришлось объясняться», — сообщил Telegram-канал 112.
Рейды в Петербурге и оцепление Дворцовой площади
Силовики в Санкт-Петербурге вновь устроили миграционный рейд в новогоднюю ночь, как и в прошлом году. «Фонтанка» пишет, что они проверяли документы иностранцев, после чего нарушителей отводили в автозаки. По данным 78.ru, в отделы доставили около тысячи человек.
Часть Дворцовой площади в городе оцепили из-за подозрительного предмета. «Фонтанка» сообщила, что основанием стал обнаруженный подозрительный бесхозный пакет.
Издание также сообщило, что несколько сотен человек пошли отмечать праздник на Дворцовую, но «буквально за полчаса до курантов застряли в толпе напротив Адмиралтейства», когда с этой стороны перестали пускать на площадь, и началась давка.
«Резко перестали пускать и все. Причем гнали по улицам по этому «коридору» от самого метро, шанса зайти с другой стороны просто не было», — поделились очевидцы.
Пожары в новогоднюю ночь
В ряде регионов страны произошли пожары, унесшие жизни нескольких человек. Так, в Самаре в 23:12 загорелось общежитие, пожар смогли потушить только через три часа. Сотрудники МЧС спасли 40 человек, в том числе пятеро детей. Два человека погибли.
В Приморском крае в новогоднюю ночь из-за пожаров погибли четыре человека. В 01:09 в Лесозаводске загорелась квартира 88-летней женщины, она пострадала. В 02:28 в селе Перевозное огонь охватил два вагончика для проживания в рыбацком стане, погиб 49-летний мужчина. В 03:52 загорелась квартира во Владивостоке, внутри нашли тело, личность погибшего устанавливают. В 10:51 в Уссурийске начался пожар в частном доме, 43-летний мужчина погиб. В 11:23 во Владивостоке загорелась квартира на первом этаже, из-за чего пришлось эвакуировать весь подъезд. Спасатели спасли 20 человек, в том числе шестеро детей, однако один мужчина не выжил.
Несколько пожаров также произошли в Петербурге — в Красносельском, Невском, Колпинском и Приморском районах.
Рано утром в Бестях в Якутии загорелась котельная, из-за чего все село осталось без отопления. В некоторых домах есть печи, часть жителей переехали на время к родственникам и знакомым, также администрация приготовила пункт временного размещения на 20 мест.
Обстрелы в приграничье
В зоне СВО, а также в приграничье ночью тоже было неспокойно. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в первые минуты нового года ВСУ обстреляли Шебекинский округ. Никто не пострадал, но в двух дома повреждено остекление, а в селах Зиборовка и Муром начались перебои с электроэнергиией.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил об обстреле региона.
«В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области... Жертв и значимых разрушений нет. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи н.п. Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено», — написал чиновник.
По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Курской областью.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал об атаке 111 беспилотников на столицу Украины в новогоднюю ночь. В результате произошедшего загорелась крыша Нацбанка страны.