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«Думал, фейерверки пускают»: очевидец — о загоревшейся в Подмосковье машине с салютом

Житель Красногорска: салют из загоревшейся машины попадал на дорогу и другие автомобили

Житель Красногорска Максим рассказал «Газете.Ru», что фейерверк из загоревшегося автомобиля гремел около десяти минут.

«Взрывы были громкими, в течение двух минут были взрывы и периодически в течение 10 минут тоже были взрывы, но реже. Попадало и по машинам, и на дорогу, но ничего другого не горело. Увидел только из окна в момент, когда уже загорелась машина и началась детонация фейерверка. Из-за закрытых окон даже не слышал — думал просто фейерверки пускают. Увидел дым, а дальше и заметил машину», — сказал он.

В ночь на 1 января в подмосковном городе Красногорск на трассе загорелся автомобиль, набитый фейерверками. Как сообщил Telegram-канал Mash, инцидент произошел на Волоколамском шоссе около двух часов. Машина сгорела дотла. После случившегося движение в сторону области было перекрыто.

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