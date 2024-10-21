Лавров сравнил Бандеру с Гитлером

Глава МИД России Сергей Лавров считает поддержку Украины со стороны европейских руководителей позором. В интервью Aif.ru он отметил, что обещая помогать Киеву до конца, лидеры Евросоюза отстаивают ценности нацизма, продвигаемые украинской стороной.

»Степан Бандера и Адольф Гитлер — это единое целое. Не зря в целом ряде европейских стран, в частности в Польше, хотят добиться исторической справедливости. Понимаю, у поляков свой серьезный нюанс. Тем не менее объективно они выступают за историческую правду, чтобы ее, во-первых, не растоптали, а во-вторых, чтобы не возобновилось нацистское движение, поднимающее сейчас голову. Это надо прямо признать», — добавил Лавров.

Он указал, что действия современных украинских нацистов рано или поздно станут предметом осуждения, в том числе в западных государствах. Лавров подчеркнул, что преступления подобного типа не имеют срока давности, как и те, что были осуществлены в период Второй мировой войны.

«Одной из целей нашей специальной военной операции является денацификация Украины. От этого никуда не уйти <...> В факельных шествиях маршируют молодчики с шевронами нацистской Германии. Это невозможно терпеть в современной Европе», — заключил Лавров.

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