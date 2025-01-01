В посольстве РФ ответили, были ли россияне среди жертв теракта в США

Среди граждан, пострадавших при теракте в Новом Орлеане, США, нет россиян, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом пишет РИА Новости.

«Генеральное консульство России в Хьюстоне находится в контакте с городской полицией. По имеющейся информации, россиян среди жертв нет», — сообщили дипломаты.

В дипведомстве выразили соболезнования родственникам людей, в которых на грузовом автомобиле въехал террорист.

Теракт в Новом Орлеане произошел в ночь на 1 января. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали порядка 45 человек, 10 из них спасти не удалось.

По данным ФБР, террорист — 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббар, в машине которого нашли флаг «Исламского государства» (организация запрещена в России). В настоящее время силовики проверяют, действительно ли мужчина связан с террористической группировкой или же действовал в одиночку.

Ранее Трамп обвинил мигрантов в наезде авто на людей в Новом Орлеане.